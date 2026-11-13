به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدباقر سیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بناب، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت بصیرت، ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه بناب با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست‌های دونالد ترامپ در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: ضربه‌ای که ترامپ در انتخابات اخیر متحمل شد، شکستی قابل توجه بود و جمهوری اسلامی ایران حتی با صرف میلیاردها دلار هزینه نیز نمی‌توانست چنین نتیجه‌ای را برای آمریکا رقم بزند.

وی با اشاره به آنچه شکست آمریکا در جنگ با ایران خواند، افزود: آمریکا برای این جنگ ۴۷ میلیارد دلار هزینه کرده است، اما با وجود ادعاهای مطرح‌شده درباره دستیابی به پیروزی، نتوانسته در برابر توان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به اهداف خود دست یابد.

سیدی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت برداشته شدن محدودیت برد موشک‌ها خاطرنشان کرد: با رفع این محدودیت‌ها، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند قلب اروپا را نیز در تیررس قرار دهد.

جنگ آینده با توان موشکی متفاوتی همراه خواهد بود

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مقاومت مردم ایران، فداکاری نیروهای نظامی و تلاش فرماندهان و دانشمندان کشور تصریح کرد: اگر دشمنان بار دیگر جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند، شرایط و توان موشکی کشور با جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی کشور گفت: همان‌گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده، در صورت آغاز جنگ جدید، ابعاد آن فراتر از منطقه خواهد بود.

امام جمعه بناب افزایش هزینه‌های هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را ضروری دانست و اظهار کرد: باید هزینه جنگ را برای دشمنان به اندازه‌ای افزایش دهیم که دیگر به فکر آغاز درگیری جدید علیه کشورمان نباشند.

تسلیم در برابر استکبار راه‌حل مشکلات نیست

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با انتقاد از دیدگاه‌هایی که مذاکره و صلح با قدرت‌های استکباری را راهکار مواجهه با تهدیدها می‌دانند، گفت: هرگونه رویکرد تسلیم‌آمیز در برابر مستکبران، موجب جسارت بیشتر آنان خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید از موضع ضعف و عقب‌نشینی برخورد کرد، افزود: تسلیم شدن در برابر خواسته‌های دشمنان، با ارزش‌های الهی و آرمان‌های شهدا سازگار نیست و نباید اجازه داد فشارهای دشمنان، اراده ملت ایران را تضعیف کند.

هشدار درباره پیامدهای غفلت از قانون جوانی جمعیت

سیدی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به سالروز ابلاغ قانون جوانی جمعیت در ۲۴ آبان، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به سیاست‌های جمعیتی کشور هشدار داد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی کردن این قانون اظهار کرد: مسئولان باید به‌صورت شفاف گزارش دهند که برای اجرای قانون جوانی جمعیت چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه میزان از تکالیف پیش‌بینی‌شده در این زمینه محقق شده است.

امام جمعه بناب با انتقاد از طولانی بودن روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: با وجود صف‌های انتظار بیش از دو سال برای دریافت وام ازدواج، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های جوانی جمعیت به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور و پیش‌بینی‌های آماری درباره ترکیب سنی جمعیت در سال ۱۴۳۰ خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مورد اشاره، در صورت ادامه روند فعلی، کشور با افزایش قابل توجه جمعیت سالمند مواجه خواهد شد و این مسئله پیامدهای گسترده‌ای برای آینده ایران خواهد داشت.

سیدی در پایان بر ضرورت اقدام فوری و عملیاتی مسئولان برای اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و رفع موانع پیش روی جوانان شد.