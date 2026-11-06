به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه امروز پانزدهم آبان در محل مصلی چناران با تحلیل معادلات قدرت در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: میدان جنگ و تهدیدات دشمن فراتر از مرزهای جغرافیایی و تجهیزات سخت‌افزاری است و بر لزوم هوشیاری و تقویت اقتدار ملی در برابر توطئه دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه چناران این بخش را در دو محور قدرت ملی و مسئولیت اجتماعی خلاصه کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم در کنار ایمان و انسجام ملی، رکنی اساسی از اقتدار کشور است که این سرمایه اجتماعی، موثرترین ابزار در برابر نقشه شوم دشمنان است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت دوری از تجملات در مراسمات ترحیم، پیشنهاد کرد: هزینه‌های گزاف این مراسمات به حمایتهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان تبدیل شود تا خیرات بیشتری برای متوفایان به ارمغان آورده شود.