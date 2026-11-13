به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته هیر با اشاره به اقتدار دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به عنایت پروردگار، روزبه‌روز قوی‌تر می‌شویم. صنعت دفاعی و موشکی کشور قوی است و روزبه‌روز تقویت می‌شود. هنوز از بسیاری از توانمندی‌های خود رونمایی نکرده‌ایم. مشاهده شد که شهر جدید موشکی رونمایی شد؛ این بخشی از قدرت موشکی، پهپادی و نظامی ماست.

وی افزود: موشک‌هایی که در جنگ به کار رفت، از موشک‌های قدیمی‌تر بودند و تاریخ مصرف آن‌ها در حال پایان بود. این رونمایی نشان‌دهنده ابرقدرتی ایران قهرمان و اتمام حجتی برای دشمنان است که در صورت کوچک‌ترین خطا، نابودی تمام پایگاه‌های نظامی آن‌ها در منطقه، همه منافعشان در هر نقطه و همچنین نابودی اسرائیل فاسد قطعی خواهد بود. موشک‌های بالستیک ما قابل رهگیری نیستند و نیروهای نظامی در عالی‌ترین سطح آمادگی قرار دارند.

امام جمعه هیرگفت: مردم حامی و پشتیبان ولایت و رهبری، نیروهای مسلح، نظام و انقلاب و دولتمردان خدوم هستند و همه ما بیش از پیش متحد هستیم. جبهه مقاومت متحد است و تنگه هرمز و باب‌المندب در دست ماست؛ این‌ها قبلاً وجود نداشت. ایمان، اتحاد، روحیه، شجاعت، حماسه و جهاد مردم بیش از پیش قوی است و این به لطف الهی یعنی ما ابرقدرت اول دنیا هستیم و این موضوع به‌زودی برای تمام دنیا ثابت خواهد شد. امروز در تمام دنیا، حتی در آمریکا و اسرائیل، از ایران و ابرقدرتی آن سخن گفته می‌شود و از مقاومت، شجاعت و صبر ملت وفادار ایران ابراز شگفتی می‌کنند.

حجت الاسلام صفری سبک زندگی فاطمی را شرط ظهور دانست و گفت: در روز شهادت صدیقه شهیده قرار داریم و سبک زندگی فاطمی در خانواده‌ها، جامعه، میان مسئولان و همه اقشار جامعه ضروری است. حضرت فاطمه (س) برای ولایت و رهبری سیلی خورد، پشت در ماند و خود و فرزندشان شهید شدند. این موضوع اتمام حجتی برای ماست که همان‌گونه حامی و پشتیبان ولایت و رهبری باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانی و حمایت از اقشار نیازمند گفت: دولت و مجلس باید جلوی گرانی و فقیر شدن مردم را بگیرند. دلال‌بازی روزبه‌روز رونق بیشتری می‌گیرد و دولت و مجلس باید طرح‌های ویژه‌ای برای حمایت از اقشار نیازمند و فقیر جامعه داشته باشند. اختلاف طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این اخطار بزرگی برای دولتمردان و نمایندگان مجلس است. در بخش ما نیز متأسفانه فقر زیاد است؛ کمیته امداد، بهزیستی، مؤسسات خیریه و خیرین باید برای آن فکری کنند. همه باید به فکر یکدیگر باشیم؛ تک‌خوری در دین ما جایز نیست.

ضرورت مدیریت وضعیت بنزین

خطیب جمعه هیر گفت: دولت و مجلس وضعیت بنزین را مدیریت کنند؛ مردم گلایه‌مند و ناراضی هستند. اگر بنا بر آزادسازی بنزین است، قیمت آزاد شود و یارانه‌ای که دولت برای بنزین پرداخت می‌کرد به مردم داده شود. اگر بنا بر سهمیه‌بندی است، سهمیه‌بندی انجام شود. در هر صورت، تدبیر، درایت و مدیریت شایسته دولت و مجلس برای جلوگیری از نارضایتی مردم لازم است.

اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از تولید

وی بهبود اقتصاد کشور را وابسته به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: راه تحقق این امر فعال‌تر شدن کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی، کارگاه‌های کوچک و بزرگ، صنایع تبدیلی، کارخانه‌ها و بخش‌های کشاورزی و دامداری است. اگر اقتصاد مقاومتی فعال شود و مردم و دولتمردان پای کار باشند، مشکل اقتصادی حل خواهد شد. رعایت فرهنگ مصرف و مصرف بهینه نیز بسیاری از مسائل را حل می‌کند. آلمان به توصیه مقام معظم رهبری عمل کرد و اقتصاد مقاومتی را ترویج داد و مشکل اقتصادی خود را حل کرد. در شرایط جنگی هستیم و همه باید به فکر یکدیگر باشیم. در بخش ما نیز کارها کم‌کم راه می‌افتد و کارگاه‌های تولیدی کوچکی راه‌اندازی می‌شود؛ امید است مسئولان ارشد استانی، شهرستانی و بخش حمایت ویژه‌ای داشته باشند تا این واحدها بیشتر راه‌اندازی شوند.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و وضعیت مردم غزه

صفری با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و با اشاره به وضعیت مردم غزه گفت: وضعیت غزه دل‌ها را خون کرده است. فرزندان معصوم در محاصره جلادان بی‌شرم و بی‌حیا قتل‌عام می‌شوند و دنیا نظاره‌گر است؛ لال و ساکت است و حتی کسی زبانی برای محکوم کردن اسرائیل ندارد. وی با انتقاد شدید از عملکرد مجامع بین‌المللی و کشورهای اسلامی افزود: اف بر این انسانیت و حقوق بشر؛ لعنت بر سازمان ملل که حامی ظالمان است و لعنت بر مجامع بین‌المللی؛ شرم بر جهان عرب و کشورهای اسلامی که از ظالم حمایت می‌کنند.

وی گفت: مقاومت فلسطین و حماس از امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان خواسته‌اند روزهای ۲۲ تا ۲۴ آبان را به‌عنوان روزهای همبستگی و همدردی با مردم مظلوم غزه برگزار کنند. باید اسرائیل غاصب و رژیم خبیث آن لعن و نفرین شود و همه دنیا آن را تحریم کنند و فشار بیشتری وارد کنند تا محاصره قطع شود و کودکان معصوم زنده‌زنده تلف نشوند.

قدردانی از برگزارکنندگان مراسم ایام فاطمیه

وی از برگزارکنندگان مراسم ایام فاطمیه در شهرها و روستاهای بخش قدردانی کرد و گفت: در شهر هیر و شهر آراللو برنامه‌های خوبی اجرا شد و هیئت مذهبی پرشوری برنامه اجرا کرد. در جریان برنامه‌های تک‌تک روستاها قرار گرفتم و از همه عزیزانی که برای مادر عزیزمان، شهیده و مادر شهیدان برنامه برگزار کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

جوانی جمعیت و ضرورت فرزندآوری

وی افزود: ۲۴ آبان سالروز ابلاغ قانون جوانی جمعیت است. بزرگ‌ترین نگرانی ما پیری جمعیت است. اگر به همین روش پیش برویم، صد سال دیگر جمعیت اسرائیل از ما بیشتر خواهد شد. این موضوع شوخی نیست و در حد توصیه و نصیحت نیست، بلکه یک اخطار است. بزرگ‌ترین وظیفه و بزرگ‌ترین جهاد، جهاد فرزندآوری است و دولت و مجلس نیز باید حمایت کنند. بسم‌الله؛ هرکس یک فرزند بیشتر بیاورد.

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

امام جمعه هیر گفت: امروز ایام شهادت صدیقه شهیده است. شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را به تک‌تک فرزندان این بانوی شهیده تسلیت عرض می‌کنیم. ان‌شاءالله امشب پس از نماز مغرب و عشا مراسم خوبی برگزار خواهد شد؛ همه با شور و شوق شرکت کنید و به دیگران نیز اطلاع دهید. سخنران مراسم، حضرت آیت‌الله صفری، نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان گرمی خواهد بود.