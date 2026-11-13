به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه آوج، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا باید محور امور زندگی انسان باشد تا از ابتلا به گناه دور بماند.

وی با تأکید بر ضرورت درمان غفلت در زندگی مؤمنان افزود: تفکر درباره عواقب رفتار و توجه به نتایج اعمال، انسان را از غفلت و ناآگاهی دور می‌کند. در همین راستا، در روایتی از پیامبر اکرم(ص) یک ساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت دانسته شده و این موضوع اهمیت توجه به حقیقت و روح عبادت را نشان می‌دهد.

امام جمعه آوج با اشاره به توصیه قرآن کریم به عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان، موعظه و تأمل در حوادث گذشته را از ضرورت‌های حرکت در مسیر دین دانست.

مردم غزه در چادرهای آب‌گرفته زندگی می‌کنند

موسوی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و وضعیت مردم مظلوم فلسطین بیان کرد: در روزهایی که باران در نقاط مختلف جهان می‌بارید، دل‌های ما از شرایط مردم فلسطین و زندگی آنان در چادرهای آب‌گرفته اندوهگین بود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به رهایی ملت فلسطین از ظلم و جنایت، آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل شرارت و بی‌ثباتی در منطقه توصیف کرد و خواستار توجه و دعای مؤمنان برای پایان یافتن این وضعیت شد.

درخواست امام جمعه آوج برای خروج ایران از NPT

خطیب نماز جمعه آوج با طرح درخواست خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اظهار کرد: ماندن در پیمانی که به گفته وی منفعتی برای ایران ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت.

موسوی با اشاره به آنچه نقشه دشمنان برای تجزیه و نابودی ایران خواند، بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور تأکید کرد و برنامه‌های هسته‌ای را از جمله ابزارهای تحقق این هدف دانست.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات نیروی هوافضای سپاه در رونمایی از شهر موشکی، گفت: مردم آمریکا و همچنین دیپلماسی و مقاومت ایران، ترامپ را پس زده‌اند و حنای رئیس‌جمهور آمریکا دیگر رنگی ندارد.

امام جمعه آوج در ادامه به برخی مواضع داخلی اشاره کرد و از مسئولان و جریان‌های سیاسی خواست از تکرار ادبیات دشمن خودداری کنند.

موسوی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: امسال در شرایطی به عزاداری برای آن حضرت پرداختیم که دشمن، رهبر شهیدمان و صدها کودک و نوجوان را از ملت ایران گرفت.

وی همچنین به مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی، یاد و خاطره علامه سیدمحمدحسین طباطبایی را گرامی داشت.

امام جمعه آوج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شهرستان در زمینه اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به وضعیت کسبه و اصناف شد تا بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی این گروه برطرف شود.

