به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) به بیان ابعاد مختلف زندگی ایشان پرداخت و خاطرنشان کرد: زندگی کوتاه حضرت زهرا(س) هم در ابعاد معنوی و روحانی و هم در ابعاد سیاسی و اجتماعی یک الگو است. وصیت ایشان درباره نحوه دفن شبانه نیز نوعی مبارزه با جریان طاغوتی دوران و دفاع از حریم امامت و ولایت بود.



وی با گرامیداشت بیست‌ویکم آبان، سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم و جمعی از همرزمان ایشان، به تلاش‌ها و زحمات مجاهدانه این شهید بزرگوار در شکل‌گیری صنعت موشکی ایران پرداخت و قدرت امروز موشکی کشور را مرهون و مدیون این شهید والامقام دانست.



امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل

رونمایی از شهر جدید موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه روز ملی هوا و فضا را نشانه اوج آمادگی نیروهای مسلح در برابر هر تهدید احتمالی از سوی دشمن دانست و خاطرنشان کرد: تلاش برای ارتقا و افزایش سطح کمی و کیفی توان موشکی در ماه‌های اخیر پس از جنگ، لحظه‌ای متوقف نشده و دستاوردها و شگفتی‌های جدیدی در راه است که در میدان نبرد خودنمایی خواهند کرد.



حجت‌الاسلام و المسلمین باقری ارومی به برداشته شدن محدودیت جغرافیایی و برد موشکی در پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سیزده آبان اشاره کرد و تأکید کرد: زمانی بر اساس جهاد دفاعی و در راستای دفع خطر دشمن، برد موشکی ما محدود به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی بود؛ اما اکنون با تغییر ادبیات و گفتمان نظامی از جهاد دفاعی به جهاد ابتدایی، هیچ محدودیت جغرافیایی برای موشک‌هایمان نداریم و هر زمان و هر مکان که لازم بدانیم، برای مقابله با جبهه استکبار و پیشبرد اهداف مقدس اسلام به دشمن حمله و سیلی محکم خواهیم نواخت.



وی با گرامیداشت روز هوا و فضا و اشاره به رونمایی از شهر جدید موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برداشته شدن محدودیت جغرافیایی در برد موشک‌ها را نشانه تغییر راهبرد نظامی از جهاد دفاعی به جهاد ابتدایی برای نابودی کامل جبهه استکبار خواند.



حجت‌الاسلام باقری ارومی در پایان با اشاره به بیانیه حماس و تشریح اوضاع اسفناک نوار غزه و جنوب لبنان، از همه کشورهای مسلمان و به‌ویژه کشورهای عربی خواست فریاد مظلومیت مردم غزه را به گوش جهان برسانند و برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی به یاری مردم مسلمان و مظلوم غزه بشتابند.