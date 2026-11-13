https://mehrnews.com/x3dBvY ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳ کد مطلب 7009693 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳ دسته عزاداران فاطمی در بزمان بزمان- مردم شهر بزمان همزمان با ایام فاطمیه برای مادر سادات دسته عزاداری برگزار کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 7009693 کپی شد مطالب مرتبط سوگواری مردم دلگان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) خطیب جمعه دلگان: فرهنگ فاطمی باید در رفتار اجتماعی نمود پیدا کند آغاز برداشت چای ترش از سطح ۶۵۰ هکتار مزارع دلگان برچسبها بزمان ایام فاطمیه حضرت فاطمه زهرا (س)
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