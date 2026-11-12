https://mehrnews.com/x3dB2d ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷ کد مطلب 7008529 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷ عطر فاطمی در دلگان پیچید؛ نوجوانان اقامه عزا کردند دلگان- نوجوانان دلگانی با برپایی عزاداری فاطمی در روز پنجشنبه، ایام فاطمیه را گرامی داشتند. دریافت 18 MB کد مطلب 7008529 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در دلگان رفع تصرف شد آغاز برداشت چای ترش از سطح ۶۵۰ هکتار مزارع دلگان حماسه حضور دلگانیها در شب ۲۵۵ خطیب جمعه دلگان: فرهنگ فاطمی باید در رفتار اجتماعی نمود پیدا کند لاله گمنام دفاع مقدس در میان استقبال گرم مردم «دلگان» سوگواری مردم دلگان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر حضرت فاطمه زهرا (س)
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