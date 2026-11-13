به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی، در جمع اعضای ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن اسلامشهر، برداشت آمار جمعیتی را مقدمه‌ای برای توسعه شهرستان برشمرد و دانستن ظرفیت‌های اعتباری، امکان‌سنجی‌ها و تخصیص اعتبارات از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای و توزیع مالیات بر ارزش افزوده را در گرو برداشت دقیق آماری برشمرد.

وی با اشاره به روند پیشرفت عملیات سرشماری تصریح کرد: خوشبختانه با تدبیر و مدیریت مجموعه ستاد، حدود ۸۰ درصد کار پیش رفته و امیدواریم ۲۰ درصد باقی‌مانده که در حوزه روستایی است، نیز با دغدغه‌مندی کامل و رعایت استانداردهای فنی و با کمترین خطا به سرانجام برسد.

بابایی خاطرنشان کرد: برداشت دقیق جمعیت روستایی، اقدامی در راستای تثبیت زیرساخت‌ها در روستاهای منطقه و تحقق مهاجرت معکوس است؛ به این معنا که با استقرار مناسب خدمات و سرانه‌های عمومی در حوزه‌های روستایی، لایه‌های جمعیتی انگیزه‌ای برای ترک روستا و مهاجرت به شهر نداشته باشند.