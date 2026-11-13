محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده غالب در روزهای آینده غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و احتمال مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی خواهد بود.

وی افزود: تا اواخر روز یکشنبه به‌ویژه در ساعاتی از بعدازظهر، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان متوسط و گاهی نسبتاً شدید، همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود؛ از این رو احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از فردا تا اواسط هفته، دمای هوا در سطح استان یک تا سه درجه افزایش می‌یابد و شمال خلیج فارس نیز تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته گتوند با دمای ۲۴.۱ و بستان با دمای ۵.۶ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند. دمای اهواز در همین مدت به بیشینه ۲۳.۵ و کمینه ۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسید.