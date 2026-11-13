ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: تا شامگاه یکشنبه نشانه‌ای از ناپایداری قابل توجه در استان وجود ندارد و شرایط برای تداوم هوای آرام فراهم است.

وی ادامه داد: در این فاصله، دمای هوا نیز به تدریج بالا می‌رود و انتظار می‌رود بیشترین دمای ثبت‌شده در نقاط مختلف گلستان به ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

معقولی با اشاره به نزدیک شدن سامانه بارشی به منطقه افزود: از روز دوشنبه شرایط جوی تغییر می‌کند و فعالیت یک سامانه نسبتاً سرد، بارش باران را در نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت؛ این وضعیت در روز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا می‌کند.

وی روز دوشنبه را زمان فعالیت قوی‌تر این سامانه دانست و گفت: بارش‌های اصلی و مؤثرتر در این روز رخ می‌دهد و همزمان با استقرار این شرایط، روند کاهش دما در استان آغاز شده و در روز سه‌شنبه نیز تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت ارتفاعات استان خاطرنشان کرد: افت دما می‌تواند زمینه‌ساز بارش‌های پراکنده برف در مناطق مرتفع طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شود.