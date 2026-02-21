محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جو پایدار تا روز دوشنبه در سطح استان تداوم دارد و پدیده غالب در این مدت، افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی خواهد بود.

وی گفت: در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی، وقوع پدیده مه رقیق در ساعات ابتدایی روز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گذر ریزموجی از فراز استان، احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات خوزستان وجود دارد.

سبزه‌زاری بیان کرد: در این بازه زمانی، افزایش ابرناکی، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود و شرایط برای ترددهای دریایی باید با احتیاط همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در شبانه‌روز گذشته، اهواز با دمای ۳۱.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و ایذه با دمای ۸.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری گفت: در همین مدت، دمای هوای اهواز به بیشینه ۳۱.۶ درجه و کمینه ۱۲.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.