تداوم دمای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان تا چهارشنبه

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم در استان سبب تداوم دماهای بسیار بالا در بیشتر مناطق خوزستان خواهد شد.

وی افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی، در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان موجب افزایش رطوبت و پدیده شرجی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز جمعه نیز در اغلب مناطق استان به‌ویژه مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۵۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۹.۵ و کمینه ۳۰.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.