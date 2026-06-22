  1. استانها
  2. خوزستان
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

تداوم دمای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان تا چهارشنبه

تداوم دمای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان تا چهارشنبه

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: توده هوای گرم تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی ماندگار است و دماهای ۴۹ درجه و بالاتر ادامه خواهد داشت.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم در استان سبب تداوم دماهای بسیار بالا در بیشتر مناطق خوزستان خواهد شد.

وی افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی، در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان موجب افزایش رطوبت و پدیده شرجی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز جمعه نیز در اغلب مناطق استان به‌ویژه مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۵۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۹.۵ و کمینه ۳۰.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6867830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها