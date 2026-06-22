تداوم دمای ۴۹ درجه و بالاتر در خوزستان تا چهارشنبه

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم در استان سبب تداوم دماهای بسیار بالا در بیشتر مناطق خوزستان خواهد شد.
وی افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، بهویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی، در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان موجب افزایش رطوبت و پدیده شرجی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز جمعه نیز در اغلب مناطق استان بهویژه مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته شوش با ۵۰.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۹.۵ و کمینه ۳۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
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