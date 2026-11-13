به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر توافقنامه دفاع مشترک بین دو کشور امضا کردند.

بر اساس این گزارش، دفتر اردوغان اعلام کرد که این توافق‌نامه «بُعد تازه‌ای به روابط میان ترکیه و قطر خواهد بخشید».

ترکیه و قطر همچنین با حضور سران دو کشور پنج توافقنامه شامل حوزه‌های تجارت، آموزش، دیپلماسی و دفاع امضا کردند.

در پستی که در صفحه حزب عدالت و توسعه منتشر شد، تصاویری از استقبال اردوغان از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در مراسمی در ترکیه به نمایش گذاشته شده است.

ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در دفتر ریاست‌جمهوری با امیر قطر دیدار کرد.

امیر قطر هم در این خصوص گفت: مشارکت راهبردی بین قطر و ترکیه در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا می کند و نشست امروز نشانه این امر بود. با اردوغان درباره راه‌های پیگیری دستاوردهای موجود و تعیین اولویت‌های همکاری مشترک در مرحله آینده گفتگو کردم.

امضای توافقنامه مشترک دفاعی ترکیه و قطر در حالی است که این دو کشور پیشتر توافق سه جانبه‌ای به اسم توافق مکه را با عربستان امضا کرده بودند.