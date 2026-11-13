به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، شامگاه جمعه ، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، محل نگهداری و عرضه سوخت قاچاق در یکی از باغ‌های محدوده شریف‌آباد شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات لازم، در عملیاتی موفق به کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی پاکدشت با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم سوخت قاچاق را به ازای هر لیتر ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی پاکدشت تحویل داده شد.