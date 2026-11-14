محمدجواد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل توجه منطقه اردستان در زمینه جمع‌آوری زکات واجب، همچنان زمینه فعالیت و توسعه در این حوزه وجود دارد و امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، توفیقات خوبی در این زمینه حاصل شده است.

وی افزود: با وجود نداشتن نیروی ثابت در دبیرخانه زکات شهرستان، همکاری و همت مجموعه کمیته امداد، ائمه جمعه، خیران، دهیاران و مؤدیان زکات موجب شد در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری عملکرد مطلوبی در جمع‌آوری زکات واجب و مستحبی ثبت شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اردستان خاطرنشان کرد: مجموع زکات وصول‌شده به دبیرخانه زکات شهرستان در هشت ماه ابتدایی امسال به ۳۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۹۳۹ هزار ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد افزایش داشته است.

شفیعی تصریح کرد: با توجه به میزان وصولی‌ها، برنامه پیش‌بینی‌شده امسال نیز تقریباً محقق شده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش مشارکت مردم و همراهی خیران در پرداخت زکات است.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته در زمینه جمع‌آوری و ثبت زکات واجب در دبیرخانه شهرستان توفیق چندانی حاصل نشده بود و بخشی از این وجوهات توسط خیران برای امور دیگر اختصاص می‌یافت، اما امسال با پیگیری‌های انجام‌شده بخشی از این مبالغ به دبیرخانه زکات واریز و به‌صورت رسمی ثبت و ضبط شده است.

رئیس کمیته امداد اردستان ادامه داد: وجوهات جمع‌آوری‌شده شامل زکات واجب و مستحبی، کفارات و فطریه بوده که به‌صورت نقدی و غیرنقدی وصول شده و براساس نیازسنجی و اولویت‌بندی خانواده‌های نیازمند، در سرفصل‌های تعیین‌شده برای حمایت از محرومان و اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.

شفیعی یادآور شد: در این زمینه تلاش شده است منابع جمع‌آوری‌شده با رعایت اولویت‌ها و متناسب با نیاز خانواده‌های محروم شهرستان هزینه شود تا آثار و برکات پرداخت زکات به‌صورت ملموس در جامعه نمایان شود.