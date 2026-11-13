به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، با بیان اینکه طی چند سال گذشته ۱۲ هزار نیروی شاغل در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی بازنشسته شده‌اند، افزود: برای جبران این کمبود مجوز استخدام و به کارگیری ۹ هزار پرستار، کادر درمان و نیرو اخذ شده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا قرار است امسال چهار هزار پرستار، کادر درمان و نیرو در مراکز درمانی ملکی وابسته به این سازمان تامین اجتماعی در نقاط مختلف کشور استخدام و جذب شوند.

محمدی با اشاره به فرایند جذب این افراد بیان کرد: فراخوان ثبت نام و استخدام و جذب چهار هزار پرستار، کادر درمان و نیرو در آذرماه امسال اطلاع رسانی و منتشر خواهد شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد:‌ امیدواریم با برگزاری به موقع آزمون و استخدام و جذب افراد جدید کمبود پرستار و نیرو در مراکز درمانی ملکی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور تا حدودی کاهش یابد.

محمدی ادامه داد: بر اساس اعلام نیاز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها سهم همه مراکز درمانی مشخص شده است.