https://mehrnews.com/x3dxpn ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۱ کد مطلب 7002215 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۱ میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب اراک- در این فیلم حضور پرشور مردم دیار امام و بیعت با رهبر معظم انقلاب در مصلای خمین را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 7002215 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند ۲۴۹ شب میدانداری مردم اراک و بیعت با رهبر معظم انقلاب طنین سوگ فاطمی و عهد انقلابی دیار آفتاب در حسینیه شهدای اراک شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۶ حماسه همزمان با ایام فاطمیه شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبری برچسبها خمین تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب
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