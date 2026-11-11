https://mehrnews.com/x3dzVx ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 7008299 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۱ میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۶ بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو حماسه حضور مردم خمین را در تجمعات شبانه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 7008299 کپی شد مطالب مرتبط عهد فاطمی و پیمان ولایی؛ روایت شب ۲۵۵ سرزمین آفتاب حضور مردم محلات در سوگ شهادت حضرت فاطمه (س) در شب ۲۵۷ حماسه اینجا ایران؛ سرزمینی که فرزندانش برای سرافرازی وجببهوجب آن ایستادند میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۷ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری شب ۲۵۸ بیعت در اراک؛ روایت یک عهد ناگسستنی است شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است چراغ عهد در شب ۲۵۹ سرزمین آفتاب روشن است پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب بر فراز دستان مردم مبعوثشده اراک مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند حماسه حضور مردم سرزمین آفتاب در دویست و شصت و یکمین شب ایستادگی میدان داری مردم اراک در شب ۲۶۲ اجتماعات شبانه و بیعت با رهبر انقلاب شهید گمنام، مهمان آسمانی میدان انقلاب گنبد برچسبها خمین تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب
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