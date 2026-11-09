https://mehrnews.com/x3dyVg ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 7005885 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در شب های فاطمیه حسینیه ایران را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7005885 کپی شد مطالب مرتبط مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۶ بیعت با رهبری حضور مردم محلات در سوگ شهادت حضرت فاطمه (س) در شب ۲۵۷ حماسه شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری تداوم اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۵۹ مقاومت شب ۲۵۱ بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب گرگانیها در دویستوپنجاه و چهارمین شب تجمع، میزبان شهید خوشنام شدند شب ۲۵۸ بیعت در اراک؛ روایت یک عهد ناگسستنی است چراغ عهد در شب ۲۵۹ سرزمین آفتاب روشن است اینجا ایران؛ سرزمینی که فرزندانش برای سرافرازی وجببهوجب آن ایستادند پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب بر فراز دستان مردم مبعوثشده اراک برچسبها اراک تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب
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