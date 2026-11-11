به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: ارتش آمریکا پس از دریافت تهدیدی منتسب به ایران، شماری از هواپیماهای نظامی خود را از پایگاه هوایی میلدنهال در شرق انگلیس به پایگاه‌هایی در آلمان و دیگر مناطق اروپا منتقل کرد.

بر اساس این گزارش، دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که در پایگاه میلدنهال مستقر بودند، صبح دوشنبه به آلمان منتقل شدند و چند هواپیمای دیگر نیز در ادامه روز به مکان‌های دیگری جابه‌جا شدند. ماهیت دقیق تهدید و اینکه آیا این تهدید قریب‌الوقوع بوده است یا خیر، همچنان در حال بررسی است.

هم‌زمان، سطح هشدار امنیتی در پایگاه‌های میلدنهال و لکن‌هیث انگلیس به وضعیت چارلی (FPCON Charlie) افزایش یافته است؛ سطحی از هشدار که در نظام حفاظتی ارتش آمریکا به معنای دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وقوع اقدام تروریستی علیه نیروها یا تأسیسات نظامی است.

با این حال، یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به گزارش‌ها اعلام کرد هواپیماهای این کشور به دلایل مختلفی از جمله آموزش و الزامات عملیاتی میان پایگاه‌ها و محل‌های استقرار جابه‌جا می‌شوند و به دلیل ملاحظات امنیتی، جزئیات بیشتری درباره تحرکات نظامی ارائه نخواهد شد.

وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد درباره فعالیت‌های نظامی کشورهای دیگر اظهارنظر نمی‌کند و جابه‌جایی هواپیماها و دیگر تجهیزات نظامی بر اساس نیازهای عملیاتی به‌طور معمول انجام می‌شود.

این تحول در حالی رخ داده است که آمریکا در ماه اکتبر نیز بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در انگلیس خارج کرد. این اقدام پس از بروز یک حادثه امنیتی در نزدیکی این پایگاه و تحقیقات پلیس انگلیس درباره احتمال ارتباط آن با ایران انجام شد. پایگاه فرفورد پیش‌تر در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بود.