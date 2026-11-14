به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان در پیامی اعلام کرد: مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله به مراکز نظامی اصفهان کذب است.
متن این پیام به شرح زیر است...
«بسمالله الرحمن الرحیم
در پی انتشار برخی اخبار و مطالب کذب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مبنی بر حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز نظامی اصفهان به اطلاع می رساند این اخبار اساسا کذب می باشد و هیچگونه انفجاری امروز درمراکز نظامی اصفهان رخ نداده است.
ازمردم شریف،آگاه وهمیشه هوشیاراستان اصفهان انتظارمیرودباحفظ آرامش وهوشیاری رسانهای،اجازه ندهندشایعات واخبارجعلی،زمینهسازنگرانی وتشویش درجامعه شود.»
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