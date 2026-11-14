به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، با اشاره به شرایط خاص تامین خون در نیمه دوم سال اظهار کرد: همه ساله با ورود به نیمه دوم سال، همزمان با کوتاه شدن طول روزها و سردتر شدن هوا، تمایل هموطنان برای بازگشت زودتر به خانه و کاهش حضور در محیط های بیرونی بیشتر می شود. این موضوع به طور طبیعی آمار مراجعه افراد برای اهدای خون را کاهش می دهد.

وی افزود: از سوی دیگر، در این بازه زمانی به دلیل شرایط جوی و افزایش بارندگی ها، آمار حوادث ترافیکی افزایش پیدا می کند و مصدومان این حوادث به خون و فرآورده های خونی بیشتری نیاز دارند. همین مسئله نیز می تواند موجب افزایش مصرف خون شود.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: معمولا در نیمه دوم سال با افزایش شیوع بیماری های تنفسی مواجه هستیم. بیماری هایی مانند آنفلوانزا و حتی سرماخوردگی های ساده باعث می شوند افراد برای مدتی امکان اهدای خون نداشته باشند. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر موجب برهم خوردن تعادل میان میزان اهدای خون و میزان مصرف آن می شود.

شرایط جوی امسال و ضرورت آمادگی برای تامین خون

یکتاپرست با اشاره به شرایط جوی امسال و تاثیر پدیده ال نینو بر وضعیت بارندگی ها در کشور گفت: امسال با توجه به پدیده ال نینو، به ویژه در بخش های شمالی و غربی کشور، شاهد افزایش حوادث جوی و بارندگی ها هستیم که این موضوع تا حدودی برای تامین خون و فرآورده های خونی نگران کننده است و ضرورت آمادگی بیشتر را نشان می دهد.

وی با تاکید بر نقش اهداکنندگان مستمر در عبور از این شرایط خاطرنشان کرد: ضروری است اهداکنندگان مستمر خون با مراجعه منظم، همچنان به اهدای خون خود ادامه دهند. همچنین افرادی که تاکنون تجربه اهدای خون نداشته اند، این تجربه ارزشمند را امتحان کنند. اهدای خون و تجربه احساس خوبی که از نجات جان یک همنوع در فرد ایجاد می شود، یکی از موثرترین عوامل ایجاد حال خوب است.

یکتاپرست افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا، یکی از مهم ترین محورهایی که برای ترویج فرهنگ اهدای خون مورد تاکید قرار می گیرد، همین احساس رضایت و حال خوب ناشی از کمک به دیگران است. وقتی فرد احساس می کند می تواند برای جامعه و سایر افراد مفید و موثر باشد، انگیزه بیشتری برای مشارکت در این مسئولیت اجتماعی پیدا می کند.

جوانان و بانوان؛ دو گروه هدف سازمان انتقال خون

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به برنامه های امسال این سازمان برای جذب گروه های جدید اهداکننده گفت: امسال دو گروه ویژه را به عنوان گروه های هدف در نظر گرفته ایم؛ نخست جوانان و دوم بانوان.

وی با بیان اینکه میانگین سنی اهداکنندگان خون در کشور حدود ۳۵ تا ۵۵ سال است، افزود: در واقع بخش قابل توجهی از اهداکنندگان فعلی ما همان افرادی هستند که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش با شعارهای متداولی مانند «اهدای خون، اهدای زندگی» و «اهدای خون برای نجات زندگی همنوع» به این عرصه جذب شدند. البته این شعارها همچنان ارزشمند هستند، اما به نظر می رسد برای ارتباط موثر با نسل جدید، باید از شیوه های متفاوت و متناسب با ذائقه و زبان جوانان استفاده کنیم.

یکتاپرست با اشاره به برخی دیدگاه ها درباره کاهش مشارکت جوانان در اهدای خون اظهار کرد: برخی معتقد بودند که مشارکت جوانان به طور کلی کاهش یافته است، اما در جریان جنگ رمضان شاهد افزایش ۶۳ درصدی آمار اهدای خون جوانان بودیم. این موضوع نشان می دهد که جوانان همچنان پای کار هستند، به شرط آنکه پیام را به درستی به آنها منتقل کنیم و این احساس در آنها ایجاد شود که حضورشان ضروری و مورد نیاز است. وقتی جوانان ضرورت مشارکت خود را احساس کنند، حتما وارد میدان می شوند.

استفاده از ظرفیت دانشجویان و فضای مجازی برای ترویج اهدای خون

وی درباره برنامه های سازمان انتقال خون برای افزایش مشارکت جوانان گفت: در حال حاضر تفاهمنامه هایی با جهاد دانشگاهی امضا کرده ایم و با گروه های مختلف دانشجویی نیز همکاری داریم تا خود جوانان در این مسیر نقش آفرینی کنند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران افزود: هدف ما این است که محتوای تولید شده برای ترویج اهدای خون، متناسب با ذائقه و سلیقه خود جوانان باشد و در فضاهایی منتشر شود که بیشتر در معرض دید آنها قرار دارد. امروزه فضای مجازی بستر مناسبی برای ارتباط با نسل جوان است و اگر می خواهیم جوانان را به مشارکت در اهدای خون دعوت کنیم، باید حضور و فعالیت موثرتری در همین فضاها داشته باشیم.