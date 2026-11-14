به گزارش خبرنگار مهر، دیابت از جمله بیماری های غیرواگیر و در عین حال خطرناک است که قابل پیشگیری و کنترل است، اما درمان ندارد. این در حالی است که گفته می شود قریب به ۵۰ درصد افراد مبتلا به دیابت، از بیماری خود خبر ندارند و همین موضوع می تواند نگران کننده باشد. زیرا، تشخیص دیرهنگام و عدم کنترل بیماری، با عارضه های جبران ناپذیری همراه است که در نهایت منجر به مرگ زودرس بیمار می شود.

بر اساس نتایج هشتمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال، معادل بیش از ۷.۵ میلیون نفر، به دیابت مبتلا هستند. با احتساب افراد دارای اختلال تحمل گلوکز (پیش‌دیابت)، شمار افراد مبتلا یا در معرض ابتلا به دیابت به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.

البته این آمار که مربوط به ۵ سال قبل است، در حال حاضر قطعا افزایش زیادی داشته و همین موضوع عدم آمار دقیق از دیابت، می تواند نقطه تاریک این بیماری شیرین باشد.

۴۰ درصد افراد دیابتی از بیماری خود خبر ندارند

کامران نیکوسخن، مدیرعامل انجمن دیابت ایران، با عنوان این مطلب که از هر ۹ فرد بالغ در جهان، یک نفر به دیابت مبتلا است، گفت: بخش نگران‌کننده‌ اینجا است که ۴۰ درصد از این افراد اصلاً از بیماری خود خبر ندارند.

وی افزود: این عدم اطلاع به این دلیل است که دیابت اغلب بدون علائم مشخصی ظاهر می‌شود و بسیاری از مردم تصور می‌کنند تنها با مشاهده علائمی مثل تشنگی زیاد یا تاری دید می‌توان به بیماری شک کرد.

نیکوسخن تاکید کرد: نیمی از افراد دیابتی در لحظه تشخیص بیماری، دچار عوارض پیشرفته شده‌اند. این یعنی بسیاری از افراد سال‌ها بدون اطلاع از وضعیت خود زندگی کرده‌اند و تنها زمانی متوجه بیماری شده‌اند که آسیب‌ها به چشم، کلیه یا پاها وارد شده است.

به گفته مدیرعامل انجمن دیابت ایران، افراد بالای ۳۵ سال حتی اگر هیچ نشانه یا سابقه خانوادگی‌ نداشته باشند، باید برای آزمایش قندخون اقدام کنند. همچنین افرادی که زیر ۳۵ سال هستند اما شاخص توده بدنی آنها بالای ۲۳ است و با مشکلاتی مثل فشارخون بالا یا کم‌تحرکی روبرو هستند، باید فوراً آزمایش قندخون بدهند.

نیکوسخن تاکید کرد: شناسایی زودهنگام می‌تواند مانع از تبدیل شدن وضعیت افراد به دیابت قطعی و جلوگیری از آسیب‌های دائمی به بدن شود.

عوارض دیابت

در همین راستا، سعید کلباسی، رئیس انجمن دیابت ایران گفت: بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت در صورت مدیریت نامناسب بیماری با عوارضی همچون بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، قطع عضو، نابینایی و نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز مواجه می‌شوند.

وی افزود: هدف درمان دیابت تنها پایین آوردن قندخون نیست، بلکه پیشگیری از عوارض و حفظ کیفیت زندگی بیماران در بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد. تغییر سبک زندگی و درمان‌های نوین؛ دو محور اصلی مدیریت دیابت است.

۱۶ درصد جمعیت بالغ ایران درگیر دیابت هستند

بر اساس تخمین در ایران اکنون حدود ۱۶ درصد جمعیت بالغ درگیر دیابت هستند و حدود بیست درصد از جمعیت کشور نیز در مرحله پیش دیابت قرار دارند.

اسدالله رجب، بنیانگذار انجمن دیابت ایران، با عنوان این مطلب که آمار چند سال پیش حاکی از ابتلای بیش از ۱۴ درصد افراد بالغ کشورمان به دیابت بود، گفت: در تهران از هر سه نفر فرد بالغ یک نفر دیابت دارد و یا در مراحل پیش دیابت قرار گرفته و در آینده مبتلا می شود. اگر پیشگیری نکنیم طی دهه آینده بیماری دیابت در کشورمان بیداد خواهد کرد و هزینه های درمانی بیماری های وابسته به دیابت نیز غیر قابل تحمل خواهد بود.

وی افزود: ۹۹ درصد موفقیت درمان دیابت در اختیار بیمار دیابتی و والدین یا اطرافیان نزدیک بیمار است. درمان دیابت، پنج اصل دارد که آموزش در راس قرار گرفته و دارو درمانی آخرین اقدام خواهد بود.

پیش دیابت را جدی بگیرید

حسین دلشاد، متخصص غدد و متابولیسم، نسبت به اهمیت کنترل «پیش دیابت» تاکید کرد و گفت: پیش دیابت مرحله‌ای حساس است که در آن سطح قندخون فرد بین محدوده طبیعی و محدوده دیابت قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر قندخون ناشتا در فردی به طور مداوم بین ۱۰۰ تا ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد این وضعیت پیش دیابت نامیده می‌شود. این مرحله در واقع یک هشدار جدی است و اگر فرد در مدیریت سبک زندگی خود دقت نکند احتمال ابتلا به دیابت قندی در آینده بسیار بالا خواهد بود.

دلشاد تاکید کرد: برای پیشگیری از بروز دیابت در افراد مبتلا به پیش دیابت تمرکز اصلی باید بر اصلاح رژیم غذایی و افزایش فعالیت‌های ورزشی باشد.

این متخصص غدد و متابولیسم توصیه کرد: افراد از مصرف مواد قندی و غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا پرهیز کنند، همچنین فعالیت بدنی روزانه باید به گونه‌ای باشد که از افزایش وزن جلوگیری کرده یا وزن فرد را به سطح ایده‌آل برساند.

شیرین ترین بیماری مرگبار

دیابت را می توان شیرین ترین بیماری مرگبار نامید که بی سروصدا به سراغ ما می آید و در نهایت با تخریب اجزای مختلف بدن، منجر به مرگ زودرس بیمار می شود.

تشخیص و کنترل دیابت، از هر جهت حائز اهمیت است. زیرا، هزینه ها و خسارت این بیماری آنقدر سنگین است که با هیچ بودجه ای نمی توان آن را درمان کرد. بنابراین، باید به سمت اصلاح سبک زندگی رفت.