غلامرضا ساکتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به پسماند و مواد دورریز اظهار کرد: بسیاری از موادی که در الگوی رایج مصرف پس از استفاده به عنوان زباله کنار گذاشته می‌شوند، همچنان ظرفیت بهره‌برداری دارند و با نگاه خلاقانه و استفاده از ایده‌های نوآورانه می‌توان آن‌ها را به چرخه تولید و مصرف بازگرداند.

وی افزود: مدیریت پسماند امروز تنها به جمع‌آوری و دفع زباله محدود نمی‌شود بلکه یکی از مهم‌ترین رویکردها، شناسایی مواد قابل استفاده و فراهم کردن زمینه برای استفاده مجدد از آن‌هاست. این رویکرد علاوه بر کاهش حجم پسماند می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید محصولات خلاقانه ایجاد کند.

منسوجات مستعمل ظرفیتی برای خلق محصولات جدید است

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه پوشاک و پارچه‌های استفاده‌شده در این زمینه گفت: لباس‌ها و منسوجاتی که دیگر مورد استفاده صاحبان آن‌ها قرار نمی‌گیرند، لزوماً به پایان عمر خود نرسیده‌اند و در صورت جمع‌آوری، تفکیک و پردازش مناسب، می‌توانند به مواد اولیه برای تولید محصولات جدید تبدیل شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: بر همین اساس، برگزاری نمایشگاه مد پایدار ایرانی‌اسلامی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است تا بستری برای شناسایی، معرفی و حمایت از ایده‌ها، آثار و توانمندی‌های هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم شود.

ساکتی بیان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تنها نمایش محصولات تولیدشده نیست، بلکه تلاش می‌شود نگاه عمومی نسبت به لباس‌ها و منسوجات بلااستفاده تغییر کند و شهروندان با ظرفیت‌های استفاده مجدد از این مواد و نقش آن در کاهش تولید پسماند بیشتر آشنا شوند.

از بازطراحی لباس تا تولید کیف و عروسک

وی با تشریح بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این نمایشگاه اظهار کرد: بازطراحی و نقاشی روی لباس و پارچه، تکه‌دوزی و چهل‌تکه‌دوزی، خیاطی، گلدوزی، تریکوبافی و عروسک‌سازی از جمله زمینه‌هایی است که آثار فعالان آن در این رویداد ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: همچنین تولید محصولاتی مانند کیف، کفش و انواع مصنوعات چرمی با استفاده از مواد و منسوجات قابل استفاده، از دیگر محورهای این نمایشگاه است و شرکت‌کنندگان می‌توانند توانمندی‌ها و ایده‌های خود را در این زمینه عرضه کنند.

وی با بیان اینکه مشارکت در این رویداد به ارائه محصول یا اثر هنری محدود نمی‌شود، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از راه‌های مختلف در برگزاری نمایشگاه مد پایدار ایرانی‌اسلامی سهیم باشند؛ اهدای منسوجات و مواد اولیه قابل استفاده، ارائه ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه، دریافت غرفه نمایشگاهی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای همکاری با این رویداد است.

ساکتی با اشاره به آثار اقتصادی و زیست‌محیطی توسعه مد پایدار تصریح کرد: استفاده مجدد از پوشاک و منسوجات می‌تواند طول عمر مواد و محصولات را افزایش دهد و در عین حال از ورود حجم قابل توجهی از مواد قابل استفاده به چرخه پسماند جلوگیری کند.

وی افزود: بازطراحی لباس‌ها و منسوجات بلااستفاده، نقطه اتصال هنر، حفاظت از محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خلاق را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تبدیل مواد دورریز به محصولاتی با ارزش افزوده، نمونه‌ای از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است؛ رویکردی که در آن تلاش می‌شود مواد تا حد امکان در چرخه استفاده باقی بمانند و میزان تولید پسماند کاهش یابد.

ساکتی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اقشار مختلف در توسعه این رویکرد گفت: هنرمندان، طراحان، دانشجویان، خیاطان و شهروندان خلاق می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ استفاده مجدد از منسوجات ایفا کنند و این نمایشگاه فرصتی برای گردهم آمدن ایده‌ها و تجربه‌های مختلف در این حوزه است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این فراخوان، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت افراد خلاق و توانمند است تا در کنار ترویج مصرف مسئولانه، الگوهای نوین استفاده مجدد از منسوجات متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی معرفی و تقویت شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در پایان از علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان این حوزه برای مشارکت در نمایشگاه مد پایدار ایرانی‌اسلامی دعوت کرد و گفت: متقاضیان حضور و همکاری در این رویداد می‌توانند برای اعلام آمادگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۲۶۵۸۳۵۳ تماس بگیرند.