به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این و بر اساس رنکینگ المپیکی برترین‌های جهان، حضور هشت تکواندوکار ایران در مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری قطعی شده بود، با انتشار فهرست نهایی تکواندوکاران دعوت‌شده به این مسابقات، رادین زینالی نیز در وزن ۸۰- کیلوگرم جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد تا تعداد نمایندگان ایران به ۹ نفر افزایش یابد.

بر این اساس، تیم ملی تکواندو ایران با ۶ نماینده در بخش مردان و سه نماینده در بخش زنان در این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاج موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و رادین زینالی در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم، نمایندگان تکواندو ایران در این مسابقات خواهند بود.

کره جنوبی با ۱۱ تکواندوکار بیشترین نماینده را در این مسابقات خواهد داشت. اسپانیا با ۱۰ تکواندوکار و ایران با ۹ نماینده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برزیل و چین هر کدام با ۷ تکواندوکار، اردن و ازبکستان با ۶ نماینده و آمریکا، کرواسی و یونان هر کدام با ۵ تکواندوکار در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری ۲۰۲۶ طی روزهای ۷ و ۸ آذرماه به میزبانی شهر آستانه در قزاقستان برگزار خواهد شد.