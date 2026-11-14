به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: شامگاه جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۲۳:۰۵ ، گزارشی مبنی بر برخورد سه دستگاه خودروی وانت مزدا، تیبا و پژو ۴۰۵ در محور شیراز ـ خرامه، نرسیده به خالدآباد، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: در این حادثه متأسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر مصدوم شدند که دو نفر در محل درمان شدند و سه مصدوم دیگر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.