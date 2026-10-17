واژگونی خودرو پراید در محور بابامیدان-گچساران با ۷ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم داوودی با اشاره به وقوع حادثه تصادف در محور بابامیدان-گچساران گفت: در ساعت ۰۲:۵۷ بامداد روز شنبه ۲۵ مهرماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی خودرو پراید در کیلومتر ۵۱ محور بابامیدان_گچساران به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات‌ پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

داوودی افزود: این تصادف ۷ نفر مصدوم به همراه داشت، که نجاتگران مصدومان را با آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل دادند.