به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: ساعت ۰۰:۳۶ بامداد ۱۲ آبان‌ماه، وقوع تصادف بین یک دستگاه نیسان وانت و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور سروستان به سمت شیراز به مرکز اورژانس فارس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس برای امدادرسانی به مصدومان به محل تصادف اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس با بیان اینکه این حادثه ۱۰ سرنشین داشته است، گفت: متأسفانه در این سانحه چهار نفر جان خود را از دست دادند و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

عابد ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.