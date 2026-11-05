به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دهقان گفت: ساعت ۱۴:۱۹ پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین و پراید در کیلومتر ۱۸ محور کازرون ـ شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال‌احمر کازرون با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون ادامه داد: این حادثه هفت مصدوم شامل سه زن و چهار مرد داشت که با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر منتقل شدند.