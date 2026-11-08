به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از مصدومیت ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه تریلی با ۲ خودروی پژو پارس و اچ‌سی‌کراس در محدوده مهارلو خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که یک نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، نیازی به انتقال به بیمارستان نداشت.

عابد گفت: پنج مصدوم دیگر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.