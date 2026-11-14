به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اطلاعات کیفیت هوای پایتخت از طریق ایستگاه‌های سنجش مستقر در سطح شهر اندازه‌گیری و از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های این شرکت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

شهروندان برای مشاهده آنلاین وضعیت کیفیت هوای تهران و بررسی جزئیات اطلاعات ایستگاه‌های سنجش می‌توانند به سامانه AirNow به نشانی airnow.tehran.ir مراجعه کنند.

همچنین اپلیکیشن «کیفیت هوای تهران» برای کاربران سیستم‌عامل اندروید از طریق کافه‌بازار و برای کاربران iOS از طریق سیب‌اپ و سیبچه در دسترس است.

بر اساس این گزارش، پرتال شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به نشانی air.tehran.ir نیز شاخص آنلاین و شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوا را نمایش می‌دهد و اخبار و اطلاعیه‌های شرکت نیز از طریق این پرتال منتشر می‌شود.

این پرتال امروز به‌دلیل به‌روزرسانی زیرساخت، برای مدت کوتاهی از دسترس خارج شد که در حال حاضر این مشکل برطرف شده و سامانه بدون اختلال در حال سرویس‌دهی است.