فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشه‌ها، برای خراسان جنوبی تا اواسط هفته شرایط پایدار جوی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: تنها پدیده قابل توجه، افزایش ابر در برخی ساعات روزهای یکشنبه و دوشنبه است.

وی بیان کرد: به لحاظ دمایی نیز در این مدت افزایش تدریجی دمای هوا را خواهیم داشت و از شدت سرمای شبانه کاسته می‌شود.

زارعی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سردترین نقطه استان سه‌قلعه با منفی چهار درجه و گرم‌ترین نقطه استان دهسلم و بندان با ۲۶ درجه ثبت شده است.

وی ادامه داد: بیرجند نیز در گرم‌ترین ساعات ۱۸ درجه و در سردترین ساعات منفی دو درجه بوده است که با این دما به‌عنوان دومین مرکز سرد کشور ثبت شده است.