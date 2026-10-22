بیرجند سردترین مرکز استان کشور ثبت شد

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌های هواشناسی برای دو سه روز آینده در خراسان جنوبی جوی نسبتا پایدار و یکنواخت پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با استقرار زبانه سیستم پرفشار کماکان تا اوایل هفته آینده تداوم یخبندان در سربیشه و وقوع دماهایی با کمینه کمتر از ۵ درجه سلسیوس را در مناطق سرد نشین استان را شاهد خواهیم بود.

زارعی تصریح کرد: با توجه به هشدار صادر شده توصیه می‌شود که تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی، تسریع در برداشت محصولات حساس به دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس و همچنین تهیه سوخت برای مرغداری‌ها و گلخانه‌ها توصیه می‌شود.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با منفی دو درجه سردترین نقطه استان و سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده است.

کارشناس هواشناسی گفت همچنین دهسلم با ۳۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان ثبت شده است.

زارعی بیان کرد: بیرجند در سردترین ساعات دو درجه بوده که سردترین مرکز استان کشور ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین بیرجند در گرم ترین ساعت ۲۶ درجه بوده است.