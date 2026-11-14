به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باکیچ هافبک صربستانی پرسپولیس با پشت سرگذاشتن دوره مصدومیتش کار با توپ را شروع کرده است تا اندکی از نگرانی های کادرفنی این تیم را کاهش دهد.

باکیچ که در مقطعی از فصل به دلیل مصدومیت از تمرینات و مسابقات پرسپولیس دور بود، حالا شرایط بهتری پیدا کرده و مشکلی برای همراهی تیم پس از پایان وقفه مسابقات ندارد. بازگشت این بازیکن می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای مهدی تارتار باشد تا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، گزینه بیشتری برای چینش خط میانی تیمش داشته باشد.

البته باکیچ در فصل جاری و با حضور مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی و رقابت با دیگر هافبک‌های این تیم پیدا نکرده است، اما شرایط فعلی او می‌تواند بخشی از دغدغه‌های سرمربی سرخپوشان درباره وضعیت مصدومان تیم را برطرف کند.

پرسپولیس در ادامه فصل به دنبال بهبود شرایط خود در جدول رده‌بندی است و در چنین شرایطی بازگشت بازیکنان آسیب‌دیده می‌تواند دست تارتار را برای انتخاب ترکیب و ایجاد تغییرات در خط میانی بازتر کند. با این حال، باید دید باکیچ پس از بازگشت به تمرینات گروهی تا چه اندازه می‌تواند نظر سرمربی را برای حضور در ترکیب اصلی جلب کند.