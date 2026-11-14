به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه قرآنیان خراسان جنوبی با پیکر شهید گمنام وداع کردند.

در این مراسم جمعی از فعالان، مربیان و قرآن‌آموزان خراسان جنوبی در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به مقام شامخ شهدا، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند و با این مسافر آسمانی وداع کردند.

آنان یاد و خاطره رزمندگان و شهدایی را گرامی داشتند که برای دفاع از میهن اسلامی و ارزش‌های انقلاب از جان خود گذشتند.

پیکر مطهر این شهید گمنام در میان استقبال و اشک و اندوه حاضران وارد مؤسسه قرآن و عترت حضرت خدیجه(س) شد و جمعی از قرآن‌آموزان و فعالان قرآنی با حضور در کنار پیکر این شهید، ارادت و دلبستگی خود را به فرهنگ ایثار و شهادت نشان دادند.

حاضران در این مراسم با قرائت قرآن کریم و ذکر صلوات، فضای مؤسسه را به محفل انس با قرآن و یاد شهدا تبدیل کردند؛ محملی که در آن پیوند میان آموزه‌های قرآنی و فرهنگ ایثار و فداکاری بار دیگر به تصویر کشیده شد.

شهید گمنام، اگرچه نام و نشانی از خود در میان مردم به یادگار نگذاشته، اما یاد و راهش در حافظه تاریخی این سرزمین زنده است؛ جوانانی که بی‌ادعا از خانه و خانواده دل کندند تا امنیت، آرامش و عزت امروز ایران اسلامی حفظ شود.

این دیدار و وداع فرصتی برای تجدید پیمان قرآنیان خراسان جنوبی با آرمان‌های شهدا و تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان بود.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مؤسسه قرآن و عترت حضرت خدیجه(س) برگزار شد و حاضران با بدرقه معنوی این شهید والامقام، بار دیگر نشان دادند که نام و یاد شهدا در میان جامعه قرآنی جایگاهی ماندگار دارد.

گفتنی است این شهید خوش نام در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسیده است.