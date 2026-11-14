به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی معنوی و باشکوه ظهر شنبه پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام که یادآور رشادت‌های هشت سال دفاع مقدس است، با استقبال پرشور و کم‌نظیر مردم مومن و انقلابی شهرستان ملایر تشییع شد.

مراسم تشییع این شهید والامقام با اجتماع مردم آغاز شد و اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه‌های ملایر حضور داشتند. جمعیت عزادار در حالی که پیکر شهید را بر دستان خود حمل می‌کردند، با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی فضایی سرشار از عطر معنویت و شهادت را در شهر ملایر رقم زدند.

در حاشیه این مراسم جمعی از مدیران کل و مسئولان شهرستان ملایر با حضور در میان مردم نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

تدفین شهید گمنام در مراکز علمی و دانشگاهی فرصتی مغتنم برای پیوند نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس است و سبب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط‌های آموزشی می‌شود. حضور پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه ملی مهارت خوارزمی پیامی روشن برای نسل امروز دارد، اینکه امنیت و آسایش امروز ما مدیون جان فشانی‌های جوانانی است که نامشان برای ما ناشناخته ماند.

حضور پرشور همه اقشار مردم به ویژه نسل جوان در این مراسم نشان از آن داشت که این خاک، تنها یک قلمرو نیست بلکه میثاقی است میان «ایمان» و «وطن».

شهدای گمنام شاید نامی در دفترهای تاریخ نداشته باشند اما امروز نام آنها در قلب هر ذره از خاک این سرزمین حک شده است.