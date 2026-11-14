مهدی رحیم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خاکسپاری یک شهید گمنام در روز گذشته در دادگستری استان و تشییع پیکر یک شهید گمنام دیگر امروز شنبه در قاین، گفت: امروز همچنین دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازان مرکز آموزشی ۰۴ امام رضا(ع) و طلاب حوزه علمیه در ۱۶ نقطه بیرجند با شهدای گمنام تجدید میثاق می‌کنند.

وی با اشاره به حضور پیکر شهید گمنام در ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز آموزشی ۰۴ امام رضا(ع) و تجدید پیمان سربازان این مرکز با آرمان‌های والای شهدا، افزود: همچنین ساعت ۷:۳۰ پیکر شهید گمنام به دبستان طلوع بیرجند و ساعت ۸ صبح به دبیرستان دخترانه شاهد شهدای فرهنگی و دبیرستان عصمتیه بیرجند منتقل شد و دانش‌آموزان این مدارس با شهدا تجدید پیمان کردند.

به گفته وی، در ادامه ساعت ۹ دانش‌آموزان دبیرستان‌های شاهد شهید طوبی تاجریزی و دکتر گنجی دو و ساعت ۱۰ دانش‌آموزان دبیرستان تزکیه و هنرستان شهید هاشمی‌نژاد بیرجند پذیرای پیکرهای پاک و مطهر شهدای گمنام خواهند بود.

رحیم‌آبادی در ادامه یادآور شد که ساعت ۱۱ پیکر شهدای گمنام به دبیرستان‌های زهرا مزروعی و ۲۲ بهمن در خیابان انقلاب، کوچه شهید کلاهدوز و مدارس دارالعلم در خیابان ترنج، ساعت ۱۲ به دبیرستان شاهد شهید شهاب، ساعت ۱۲:۳۰ به حوزه علمیه در خیابان شهید ماژانی ۸ و ساعت ۱۳ به مدارس حاجی‌آباد منتقل می‌شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پیکر شهدای گمنام ساعت ۱۵ به دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر و ساعت ۱۶ به پردیس امام سجاد(ع) دانشگاه فرهنگیان برای تجدید میثاق دانشجویان با آرمان‌های شهدا منتقل می‌شوند.