به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه آیین بدرقه پیکر مطهر شهید گمنام با حضور احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، جمعی از مسئولان سپاه و بسیج، هنرمندان، فعالان قرآنی، اصحاب فرهنگ و رسانه و گروهی از مردم گرگان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با ادای احترام به مقام این شهید والامقام، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر ضرورت پاسداری از ارزش‌هایی تأکید کردند که شهدا برای آن از جان خود گذشتند.

پیکر این شهید گمنام در میان بدرقه و ادای احترام حاضران، مسیر تالار فخرالدین اسعد گرگانی تا اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را طی کرد.

حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی در این آیین، جلوه‌ای از همراهی جامعه فرهنگ و هنر با فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس بود.