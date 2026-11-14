به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار با اشاره به ابلاغ مجموع ۹۷ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات متوازن ویژه محرومیت‌زدایی به استان همدان، اظهار کرد: از این میزان ۲۰ میلیارد تومان در راستای برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به اجرای طرح لایروبی و مرمت قنوات اختصاص یافته است.

وی هدف از تخصیص این اعتبار را تقویت زیرساخت‌های تامین آب کشاورزی، احیای منابع آبی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی برشمرد و افزود: با توجه به پیامدهای خشکسالی‌های متوالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی، قنوات به عنوان یکی از پایدارترین شیوه‌های سنتی تامین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شوند که احیا و مرمت آن‌ها نقش بسزایی در بهره‌برداری بهینه از منابع آب دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: اعتبارات یاد شده مستقیم در عملیات لایروبی و مرمت قنوات هزینه خواهد شد تا ضمن افزایش ظرفیت آبدهی این منابع بستر تداوم فعالیت‌های کشاورزی و حفظ معیشت خانوارهای روستایی بیش از پیش فراهم شود.

خانجانی افشار در پایان تاکید کرد: احیا و بهسازی قنوات علاوه بر پایداری تولیدات بخش کشاورزی، در حفظ اشتغال بهره‌برداران، تقویت بنیه اقتصادی روستاها و کاهش آسیب‌پذیری مناطق کم برخوردار در مواجهه با تنش‌های آبی تاثیرگذاری مستقیمی خواهد داشت.