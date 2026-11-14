بابک هدائی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع طی این بازه زمانی، ۲ هزار و ۲۵۵ خدمت از سوی نیروهای عملیاتی و کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ به شهروندان ارائه شده است.

وی با اشاره به نوع مأموریت‌های ثبت‌شده افزود: ۲۹۵ مورد از مأموریت‌ها به حوادث ترومایی اختصاص داشت و پس از آن، بیماران قلبی با ۱۲۷ مورد و بیماران دارای مشکلات تنفسی با ۸۷ مورد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان ادامه داد: در این مدت همچنین ۳۶ مورد مأموریت مرتبط با بیماران دیابتی، ۲۵ مورد مسمومیت و ۲۰ مورد مشکلات مغزی در سامانه اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.

هدائی با تأکید بر نقش هماهنگی میان نیروهای عملیاتی و کارشناسان مرکز ارتباطات در مدیریت حوادث و پاسخگویی به نیازهای درمانی شهروندان عنوان کرد: سرعت عمل و ارائه خدمات به‌موقع در شرایط اورژانسی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵، بر ضرورت حفظ آمادگی نیروها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران و مصدومان در استان تأکید کرد.