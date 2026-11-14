فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های میدانی، اقدامات اطلاعاتی و عملیات‌های نظارتی یگان حفاظت محیط زیست استان در هفت ماه گذشته به شناسایی متخلفان و تشکیل ۱۵۵ پرونده تخلف زیست‌محیطی منجر شده است.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۱۳ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز کشف و ضبط شده و بیش از یک‌هزار مورد از ابزار و تجهیزات غیرقانونی شکار شامل تله، دام، تور، قلاب و تجهیزات نورافکن نیز از متخلفان جمع‌آوری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به کشفیات مربوط به صید و شکار غیرمجاز حیات‌وحش بیان کرد: در این مدت بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی صیدشده غیرقانونی، ۶۳ قطعه پرنده شکارشده و ۱۵ رأس از پستانداران وحشی از جمله کل، قوچ و خرگوش کشف و ضبط شده است.

زندی با اشاره به گسترش تخلفات زیست‌محیطی در فضای مجازی ادامه داد: با همکاری پلیس فتا، هفت نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ، خرید و فروش یا انتشار تصاویر مربوط به صید و شکار غیرمجاز فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی رصد فضای مجازی را یکی از محورهای جدید فعالیت یگان حفاظت دانست و گفت: پایش هوشمند شبکه‌های اجتماعی امکان شناسایی شیوه‌های تازه تخلف و برخورد با عوامل آن را فراهم کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین از آموزش بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان جوامع محلی در قالب طرح «یک ساعت با محیط‌بان» خبر داد و افزود: این برنامه با حضور محیط‌بانان و با هدف ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه در مناطق تحت مدیریت استان اجرا شده است.

زندی در پایان بر ضرورت مشارکت مردم، همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی و تداوم برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: حفاظت از گونه‌های جانوری و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی بدون همراهی جوامع محلی امکان‌پذیر نیست.