به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، «سادوجین» رئیس دپارتمان فوتبال حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ضمن اشاره به پیشینه و تاریخچه پرافتخار فوتبال ایران در حوزه باشگاهی، جایگاه تاریخی فوتبال ایران را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند و قابل افتخار فوتبال آسیا دانست.

وی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف راهبردی و توسعه‌ای فوتبال حرفه‌ای پرداخت و محورهایی همچون مدیریت و اجرای حرفه‌ای، نظام صدور مجوز باشگاهی، سهمیه‌بندی مسابقات، توسعه لیگ‌ها و رقابت‌ها و همچنین ارزیابی عملکرد باشگاه‌ها را از ارکان اصلی این فرآیند برشمرد.

رئیس دپارتمان فوتبال حرفه‌ای AFC با ارائه آماری از وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای در قاره آسیا اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و ۳۸ باشگاه در چارچوب نظام صدور مجوز حرفه‌ای فعالیت دارند. با این حال، دو فدراسیون موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای برای حتی یک باشگاه خود نشده‌اند.

وی همچنین با اشاره به موضوع صلاحیت حضور در رقابت‌های باشگاهی آسیا عنوان کرد که چهار باشگاه به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای، امکان حضور در مسابقات باشگاهی قاره را پیدا نکرده‌اند.

سادوجین در بخش دیگری از این کارگاه، به آمار متقاضیان و فرآیند ارزیابی مجوز حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۸۳ عضو و متقاضی بررسی‌شده، ۱۱۱ مورد موفق به عبور از فرآیند ارزیابی و دریافت تأییدیه نشده‌اند.

وی در ادامه، درباره بازتعریف و اصلاح آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای توضیحاتی ارائه کرد و از انتشار نسخه جدید این آیین‌نامه و ابلاغ آن در چارچوب تعامل میان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون‌های عضو خبر داد.

در این کارگاه همچنین بر اهمیت ارتقای استانداردهای مدیریتی و اجرایی باشگاه‌ها، توسعه ساختارهای حرفه‌ای و ضرورت انطباق با الزامات جدید صدور مجوز به‌عنوان پیش‌نیاز حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در فوتبال باشگاهی آسیا تأکید شد.

وی در پایان گفت: اگر باشگاهی مجوز داشته باشد و در ادمه مسیر با بررسی و ارسال مدارک به این موضوع بر بخوریم که مجوز به دلیل مشکلات باشگاه لعو شود، این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین باشگاه ها اگر در هیت بدوی و استیناف مجوزی اخذ کنند و بعدا مشخص شود که مدارکشان ناقص بوده، مجوزشان لغو می شود. در واقع صدور مجوز اخر کار نیست و در صورت بررسی ارزیاب مستقل و ارایه گزارش میتوان مجوز را کنسل کرد.