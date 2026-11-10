به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در آستانه انتخاب بهترین گل هفته سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷، فهرست نامزدهای این بخش را با معرفی ۱۴ گل برتر منتشر کرد و از هواداران خواست با شرکت در نظرسنجی، گل مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

۱. یوسف النصیری؛ الاتحاد عربستان مقابل نفتچی ازبکستان

یوسف النصیری، مهاجم سابق لالیگا، در دقیقه ۶۳ به میدان رفت و با یک ضربه ایستگاهی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یارد (حدود ۲۳ متر)، توپ را به گوشه پایین سمت چپ دروازه فرستاد تا تیم تحت هدایت ینس ویسینگ نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را به دست آورد. دروازه‌بان نفتچی، ارگاشف، در برابر این ضربه تماشایی واکنشی نداشت.

۲. اکرم عفیف؛ السد قطر مقابل القادسیه عربستان

کاپیتان السد با یک شوت قدرتمند و کات‌دار، توپ را به گوشه بالای سمت راست دروازه فرستاد تا انتظار تیم قطری برای به ثمر رساندن نخستین گل خود در مرحله لیگ به پایان برسد.

۳. ماتئوس گونسالوس؛ الاهلی عربستان مقابل الغرافه قطر

گونسالوس در دقایق پایانی مسابقه، گل پیروزی‌بخش الاهلی را به ثمر رساند. او ارسال ال‌جهانی از سمت راست را دریافت کرد و با ضربه‌ای کات‌دار، توپ را به گوشه پایین سمت چپ دروازه فرستاد تا سه امتیاز ارزشمند برای مدافع عنوان قهرمانی به ارمغان بیاورد.

۴. رامی ربیعه؛ العین امارات مقابل تراکتور ایران

رامی ربیعه، مدافع مصری العین، در شرایطی که فضای مناسبی در اختیار داشت و فرصت کافی برای ضربه زدن پیدا کرد، شوتی تماشایی و زمینی روانه دروازه تراکتور کرد که تلاش جعفری برای مهار آن بی‌نتیجه ماند.

۵. تیبور هالیلوویچ؛ تراکتور ایران مقابل العین امارات

هافبک کروات تراکتور یکی از زیباترین گل‌های این هفته را به ثمر رساند. پس از آنکه شوت قدرتمند دانیال اسماعیل‌فر در دقیقه ۵۵ به تیر دروازه برخورد کرد، توپ در پشت محوطه جریمه به هالیلوویچ رسید و این بازیکن با ضربه‌ای کات‌دار و تماشایی، توپ را از مقابل دستان عیسی عبور داد و به گل تبدیل کرد تا گل تساوی تراکتور به ثمر برسد.

۶. وسلی سعید؛ الشمال قطر مقابل الهلال عربستان

وینگر فرانسوی الشمال کمتر از ۱۰ دقیقه پس از آغاز مسابقه در ورزشگاه البیت، با کنترل اولیه عالی و ضربه‌ای با پای چپ، دروازه الهلال را باز کرد و تیم قطری را پیش انداخت.

۷. ماتئوسائو؛ شباب الاهلی امارات مقابل استقلال ایران

پاس تماشایی سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی، با ضربه یک‌ضرب ماتئوسائو همراه شد و این بازیکن در دقیقه ۶۹ با یک شوت والی، توپ را از مقابل دستان فرعباسی عبور داد و به گل تبدیل کرد. این گل به تیم اماراتی کمک کرد با کسب سه امتیاز، شمار امتیازات خود را به ۹ برساند و در مقابل، روند پیروزی‌های استقلال به پایان برسد.

۸. مارکو تولیو؛ کیوتو سانگا ژاپن مقابل نیوکاسل جتس استرالیا

کیوتو سانگا خیلی زود به گل سوم خود رسید. مارکو تولیو با ضربه‌ای یک‌ضرب به ارسال بلند نگوبه از سمت راست واکنش نشان داد و توپ را با ضربه‌ای کات‌دار به گوشه پایین سمت راست دروازه نیوکاسل فرستاد.

۹. لئو آرتور؛ کنگ آن هانوی ویتنام مقابل شانگهای پورت چین

کنگ آن هانوی با پیروزی در دیداری پرگل مقابل شانگهای پورت، نخستین برد خود در این فصل از رقابت‌ها را به ثبت رساند. لئو آرتور با حرکتی انفرادی و تماشایی از میان مدافعان حریف عبور کرد و با ضربه‌ای زیبا، بار دیگر تیم ویتنامی را پیش انداخت تا نام خود را در میان نامزدهای بهترین گل هفته قرار دهد.

۱۰. میگل کامپوس؛ شانگهای پورت چین مقابل کنگ آن هانوی ویتنام

تیم چینی برای دومین بار موفق شد نتیجه مسابقه را به تساوی بکشاند. میگل کامپوس در دقیقه ۶۰ با ضربه‌ای ایستگاهی و تماشایی، توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد و دروازه‌بان کنگ آن هانوی، فیلیپ، فرصت چندانی برای مهار این ضربه نداشت.

۱۱. استویچکوف؛ جوهور دارالتعظیم مالزی مقابل پورت تایلند

جوهور دارالتعظیم با یک ضدحمله سریع و تماشایی به گل رسید. مارکوس گیلهرمه حرکت تیمش را از سمت راست آغاز کرد و با پاس خود توپ را به ناهوئل لیوا رساند. این بازیکن نیز با فراهم کردن موقعیت مناسب، توپ را به استویچکوف سپرد تا او با ضربه‌ای دقیق گلزنی کند و پیروزی تیم مالزیایی را قطعی کند.

۱۲. رن کوماتسو؛ ویسل کوبه ژاپن مقابل دائجون هانا سیتیزن کره جنوبی

رن کوماتسو با یک ضربه سر هوشمندانه موفق شد دروازه دائجون هانا سیتیزن را باز کند و سومین پیروزی متوالی ویسل کوبه را به ثبت برساند. این برد جایگاه تیم ژاپنی را در صدر جدول منطقه شرق مرحله لیگ مستحکم‌تر کرد.

۱۳. برونو موتا؛ چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی مقابل بیجینگ چین

مهاجم بلندقامت چونبوک هیوندای موتورز با استفاده از برتری فیزیکی خود در نبرد هوایی، ارسال دقیق چوی وو جین را با ضربه سر به گل تبدیل کرد. موتا که حدود ۱۹۳ سانتی‌متر قد دارد، تنها دو دقیقه پس از آغاز نیمه نخست موفق شد گل نخست تیمش را به ثمر برساند.

۱۴. تاکاشی اوسامی؛ گامبا اوساکا ژاپن مقابل بوریرام تایلند

تاکاشی اوسامی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۶۶ به کمک گامبا اوساکا آمد. او با یک ضربه ایستگاهی از سمت چپ، توپ را با قوسی تند به سمت دروازه فرستاد و اترجید، دروازه‌بان بوریرام، تنها توانست با واکنش خود مسیر توپ را تغییر دهد، اما در نهایت توپ وارد دروازه شد تا گل تساوی تیم ژاپنی به ثمر برسد.

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