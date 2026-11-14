به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از جان‌باختن یک مرد ۳۰ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مشکین‌دشت خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: روز ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در پی اعلام گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بلوار دشت بهشت مشکین‌دشت، نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز افزود: متأسفانه در این حادثه، مردی ۳۰ ساله جان خود را از دست داد و پس از بررسی‌های کارشناسان فوریت‌های پزشکی، پیکر وی برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.

مهدوی با اشاره به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هم‌زمان با آغاز فصل سرما، نسبت به رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی هشدار داد.

وی بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب در محیط تأکید کرد و خواستار خودداری از روشن کردن وسایلی مانند زغال و گاز پیک‌نیکی در فضاهای بسته شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز همچنین توصیه کرد در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و بی‌حالی، افراد بلافاصله پنجره‌ها را باز کنند، فرد مشکوک به مسمومیت را به فضای باز انتقال دهند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.