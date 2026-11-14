به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان صبح شنبه در نشست ماهانه روحانیون مستقر و ائمه پایگاه‌های اجتماعی با اشاره به اهمیت حضور روحانیون در متن جامعه، بر نقش پرچم‌گردانی مقابل مساجد به‌عنوان نمادی از هویت دینی و انقلابی تأکید کرد و حضور فعال روحانیون در این مراسم را اقدامی ارزشمند در راستای ترویج شعائر اسلامی دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان همچنین با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و نزدیک روحانیون با مردم، افزود: روحانیون مستقر و ائمه پایگاه‌های اجتماعی به‌صورت هفتگی در مساجد گردهم آیند و با هم‌اندیشی و تبادل نظر، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مناطق را با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال کنند.

در ادامه این نشست هم‌اندیشی، موضوعات و چالش‌های مساجد در حوزه‌های فرهنگی، تبلیغی و پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن قدردانی از حضور میدانی و سرکشی مستمر مسئولان به مساجد، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه‌های پرچم‌گردانی و خون‌خواهی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و برنامه‌ریزی منسجم تأکید کردند.

همچنین مشکلات مساجد در زمینه تأمین تجهیزات فرهنگی، منابع مالی، امکانات عمرانی و خدمات پشتیبانی مطرح شد و شرکت‌کنندگان خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع این نیازها شدند.

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی ائمه جماعات، شناسایی مشکلات و دغدغه‌های آنان، پیگیری مصوبات جلسات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش دیگری از این جلسه، بر جایگاه محوری مساجد در مدیریت فرهنگی محلات، افزایش مشارکت خانواده‌ها و نوجوانان، گسترش برنامه‌های مسجدمحور و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مدارس و میادین محلات تأکید شد.

در پایان این نشست، مسئولان بر ضرورت پیگیری مطالبات و مسائل مطرح‌شده، تقویت زیرساخت‌های مساجد و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد تأکید کردند.