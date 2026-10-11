به گزارش خبرنگار مهر، نشست روحانیون مستقر و پایگاه‌های اجتماعی شهرستان دشتستان، ظهر یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام حسن مصلح، امام جمعه دشتستان، در مسجد علمدار برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان، به بیان نکات و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی پرداخت و بر ضرورت توجه به برنامه‌های محوری این حوزه تأکید کرد.



حجت‌الاسلام سعید توکلیان، با تأکید بر لزوم حضور منظم مبلغان در جلسات ماهانه اداره تبلیغات اسلامی، مجموعه‌ای از موضوعات و اولویت‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی روحانیون مستقر و پایگاه‌های اجتماعی شهرستان را مطرح کرد.

برنامه «شنبه‌های خونخواهی»، ارسال گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در مساجد، تلاش برای تبدیل هر مسجد به مسجد تراز انقلاب اسلامی و مسجد الگو و همچنین ثبت گزارش عملکرد در سامانه شمع، از جمله محورهای مورد تأکید رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان در این نشست بود.

حجت‌الاسلام توکلیان همچنین با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی و فرهنگی، موضوع جوانی جمعیت، برنامه‌ریزی برای اعتکاف و اجرای طرح نفس را از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه عنوان کرد.

وی بر ضرورت توجه جدی روحانیون و فعالان پایگاه‌های اجتماعی به این موضوعات و پیگیری مستمر آن‌ها تأکید کرد و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را مستلزم برنامه‌ریزی، حضور منظم در جلسات تخصصی و ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام‌شده دانست.

برگزاری جلسات ماهانه روحانیون مستقر و پایگاه‌های اجتماعی، زمینه‌ای برای بررسی روند فعالیت‌های تبلیغی، هماهنگی میان فعالان فرهنگی و پیگیری برنامه‌های دینی و اجتماعی در سطح شهرستان فراهم می‌کند.