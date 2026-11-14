به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت دانش‌آموزان و تقویت عدالت آموزشی از دوم آبان‌ماه در مدارس استان آغاز شده و در حال اجراست.

وی افزود: در طول سال تحصیلی، ۳۲ نوبت شیر، معادل دو نوبت در هفته، همراه با کیک غنی‌شده بین دانش‌آموزان جامعه هدف توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی، گفت: مصرف شیر در حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها مؤثر است و می‌تواند در ارتقای سلامت عمومی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نقش داشته باشد.

توزیع شیر در مدارس البرز با همکاری معاونت‌های پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع و تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان انجام می‌شود.