امید عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۴۳ هزار نفر در استان کردستان از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به تفکیک خانوارهای تحت پوشش افزود: از این تعداد، ۹۸ هزار و ۴۸۸ خانوار با جمعیت ۲۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر در زمره مددجویان معیشت‌بگیر قرار دارند که مستمری مربوط به آبان‌ماه آنان به مبلغ ۳۳۲ میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کردستان ادامه داد: علاوه بر این خانوارها، ۷ هزار و ۳۱۲ خانوار دیگر با جمعیت ۲۲ هزار و ۶۳۶ نفر نیز بدون دریافت کمک‌معیشت، از خدمات حمایتی و تخصصی این نهاد برخوردارند.

عسکری در پایان با تأکید بر استمرار حمایت از اقشار نیازمند، مشارکت خیران و نیکوکاران را در تقویت خدمات کمیته امداد مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه پاسخگویی بهتر به نیازهای خانواده‌های تحت حمایت فراهم شود.