واریز ۳۲۴ میلیارد تومان کمک معیشتی به حساب مددجویان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید عسکری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مبلغ ۳۲۴ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان کمک معیشتی (مستمری) به حساب خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان واریز شد.

وی افزود: این مبلغ به عنوان مستمری ماهانه مددجویان تحت حمایت پرداخت شده و مشمول خانوارهای واجد شرایط در سراسر استان است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کردستان با اشاره به جامعه هدف این نهاد گفت: در حال حاضر بیش از ۲۴۸ هزار نفر در قالب ۱۰۸ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد در استان بهره‌مند هستند.

عسکری ادامه داد: از این تعداد، ۹۶ هزار و ۶۶۸ خانوار مستمری‌بگیر بوده و ۱۱ هزار و ۶۷۰ خانوار نیز بدون دریافت مستمری، از سایر خدمات حمایتی، توانمندسازی و معیشتی این نهاد استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه کمک معیشتی پرداختی مستقل از یارانه‌های نقدی دولت است، تصریح کرد: مستمری کمیته امداد در قالب حمایت‌های اختصاصی این نهاد به حساب مددجویان واریز می‌شود و ارتباطی با یارانه‌های عمومی پرداختی به دهک‌های درآمدی ندارد.