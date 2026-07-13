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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

واریز ۳۲۴ میلیارد تومان کمک معیشتی به حساب مددجویان کردستان

واریز ۳۲۴ میلیارد تومان کمک معیشتی به حساب مددجویان کردستان

سنندج- معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان از واریز بیش از ۳۲۴ میلیارد تومان کمک معیشتی به حساب مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید عسکری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مبلغ ۳۲۴ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان کمک معیشتی (مستمری) به حساب خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان واریز شد.

وی افزود: این مبلغ به عنوان مستمری ماهانه مددجویان تحت حمایت پرداخت شده و مشمول خانوارهای واجد شرایط در سراسر استان است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کردستان با اشاره به جامعه هدف این نهاد گفت: در حال حاضر بیش از ۲۴۸ هزار نفر در قالب ۱۰۸ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد در استان بهره‌مند هستند.

عسکری ادامه داد: از این تعداد، ۹۶ هزار و ۶۶۸ خانوار مستمری‌بگیر بوده و ۱۱ هزار و ۶۷۰ خانوار نیز بدون دریافت مستمری، از سایر خدمات حمایتی، توانمندسازی و معیشتی این نهاد استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه کمک معیشتی پرداختی مستقل از یارانه‌های نقدی دولت است، تصریح کرد: مستمری کمیته امداد در قالب حمایت‌های اختصاصی این نهاد به حساب مددجویان واریز می‌شود و ارتباطی با یارانه‌های عمومی پرداختی به دهک‌های درآمدی ندارد.

کد مطلب 6886429

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