به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده در نخستین سمپوزیوم «نوآوری برای تاب‌آوری اجتماعی» که به همت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل این مؤسسه برگزار شد، پژوهش مسئله‌محور را زمینه‌ساز تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به راه‌حل‌های مؤثر دانست و اظهار کرد: توجه به نیازهای واقعی نظام سلامت و اولویت‌بندی کاربردی پژوهش‌ها، مسیر ارتقای کارآمدی و اثرگذاری پژوهش در کشور است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای بازآرایی و ارتقای بهره‌وری ساختارهای تحقیقاتی تصریح کرد: این رویکرد صرفاً به معنای کاهش یا تغییر تعداد ساختارها نیست، بلکه با هدف افزایش کارآمدی، انسجام و اثربخشی شبکه تحقیقات کشور دنبال می‌شود.

آخوندزاده در ادامه، بر اهمیت ارزشیابی کیفی و توجه به اثرگذاری فعالیت‌های پژوهشی تأکید کرد و توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نخبگان را از دیگر مسیرهای تقویت نظام پژوهش و فناوری در حوزه سلامت برشمرد.